Hizbullah, İsrail'e karşı mücadeleye devam edecek - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e karşı mücadeleye devam edecek

Hizbullah, İsrail\'e karşı mücadeleye devam edecek

Hizbullah, lideri Nasrallah'ın ölümü sonrası İsrail'e karşı silahlı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

30.09.2024 14:51
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İsrail tarafından öldürülen Hizbullah lideri Nasrallah'ın yardımcısı Naim Kasım, İsrail'e karşı silahlı mücadeleye devam edeceklerini bildirdi. Lübnan'dan Suriye'ye kaçan sığınmacıların sayısı ise 100 bini buldu.Lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün ardından açıklama yapan Lübnan Hizbullahı, İsrail'e karşı yürüttüğü silahlı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Hizbullah içinde, Nasrallah öldürülmeden önce örgütün iki numaralı ismi olan Naim Kasım, televizyondan yayınlanan konuşmasında "Mücadelenin çok uzun sürebileceğini biliyoruz ve tüm olasılıklara hazırız" ifadelerini kullandı. "İsrail bir kara operasyonu başlatmaya karar verirse, biz buna hazırız" diyen Kasım, Hizbullah savaşçılarının 2006 yılındaki savaşta olduğu gibi İsrail ordusunu yenilgiye uğratacağını dile getirdi. Hizbullah'ın, Gazze Şeridi'ndeki Hamas ile dayanışma için de İsrail ile mücadelesine devam edeceğini belirten Naim Kasım, "Gazze'deki kardeşlerimizi desteklemek için İsrail'e karşı kavgamızı sürdürecek ve Lübnan'ı da koruyacağız" dedi.

Siyah bir kıyafetle ekranlarda görünen ve İsrail tarafından öldürülen liderleri Hasan Nasrallah'ın yasını tuttuklarını dile getiren Kasım, Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Kasım yeni yapılanma ile ilgili olarak sadece "Mümkün olan en kısa zamanda yeni bir genel sekreter seçeceğiz" bilgisini paylaştı.

Yayınlanan konuşmanın canlı mı yapıldığı yoksa daha önce çekilen bir kayıt mı olduğu ve Naim Kasım'ın nerede bulunduğu bilinmiyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, geçen Cuma günü Lübnan'ın başkenti Beyrut'a İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmişti.

BM: 100 bin kişi Lübnan'dan Suriye'ye kaçtı

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından kaçan on binlerce kişi Lübnan'ı terk etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in yoğun hava saldırılarının başladığı günden bu yana Lübnan'dan komşu ülke Suriye'ye kaçanların sayısının 100 bin civarında olduğunu duyurdu.

Bu kişilerden yaklaşık 60 bininin daha önce savaştan kaçarak Lübnan'a sığınan Suriyeliler olduğunu, yüzde 40'lık kesimin ise Lübnanlılardan oluştuğunu bildiren UNHCR, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldürüldüğü geçen Cuma gününden sonra ülkeyi terk edenlerin sayısının iki kat arttığını ifade etti.

Açıklamaya göre Lübnan'ı terk ederek Suriye'ye kaçanların büyük çoğunluğu, Beyrut'a 70 kilometre mesafedeki sınır kapısını kullanarak Suriye'nin başkenti Şam'a doğru gidiyor. Suriye'nin ülkeye giren herkesten, en az 100 ABD dolarını Suriye pounduna çevirmesini talep ettiğinden sınır kapısında büyük yığılmalar olduğunu ve çok sayıda kişinin günlerce sınır kapısında beklediğini aktaran BM örgütü, birçok insanın böyle bir paraya sahip olmadığını ve söz konusu şartın Suriye yönetimi tarafından bir haftalığına askıya alındığını duyurdu.

Suriye'ye ulaşan sığınmacıların içme suyu yetersizliği ve yorgunluktan dolayı tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu belirten UNHCR, bölgedeki elemanlarının, bazı başka yardım kuruluşları ile birlikte bu gereksinimi karşılamaya çalıştığını da bildirdi. UNHCR verilerine göre Lübnan'dan Suriye'ye geçenlerin yüzde 60'ını 18 yaşın altında gençler ve çocuklar oluşturuyor.

dpa/ ET,JD

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Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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