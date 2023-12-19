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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'e saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Metula askeri noktası hedef alındı ve tam isabetle vuruldu. Çatışmalar sonucunda 24 Lübnanlı sivil ve 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, İsrail\'e saldırı düzenledi
19.12.2023 - 14:13,
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İsrail'in Metula askeri noktasının uygun silahlarla hedef alındığı ve tam isabetle vurulduğu" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, "İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Hiyam beldesi çevresine fosfor bombası fırlattığı" kaydedildi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarında 24 Lübnanlı sivil ve 111 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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