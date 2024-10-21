Hizbullah, İsrail İHA'sını Düşürdü

Lübnan Hizbullahı, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait "Elbit Hermes 900" tipi İHA'yı düşürdükleri bilgisine yer verildi.
Açıklamada, İsrail'in Lübnan sınırına yakın askeri bölgelerin yanı sıra Hayfa kentine yönelik füzeli saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
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