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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu. Toplamda ise çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı
20.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 10:45
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Ali İbrahim ve Visam Haydar Murtaza adındaki 2 mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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