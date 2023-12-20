Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hasan Ali İbrahim ve Visam Haydar Murtaza adındaki 2 mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 117'ye yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.