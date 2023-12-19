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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında devam eden çatışmalarda Ahmed Hüseyin Hacı Ali ve Muhammed Hüseyin Cafer Mekki isimli iki mensubunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 113'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda 2 mensubunu daha kaybetti
19.12.2023 - 18:57,
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Hizbullah, İsrail ile Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan-İsrail sınırında yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ahmed Hüseyin Hacı Ali" ile "Muhammed Hüseyin Cafer Mekki" isimli iki Hizbullah mensubunun "Kudüs uğruna" hayatlarını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah başka bir açıklamasında, İsrail'in El-Malikiyye askeri noktasındaki Merkava tipi bir tankı "uygun silahlarla" hedef aldığını kaydetti.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 113'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 24 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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