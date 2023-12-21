Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışma sonucu hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, Hüseyin Nmer Masara adındaki mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşana çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 119'a yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 24 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldürüldü.
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