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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Toplamda ise çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 119'a yükseldi. Ayrıca, çatışmalarda 24 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
21.12.2023 - 22:43,
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışma sonucu hayatını kaybeden mensubu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Hüseyin Nmer Masara adındaki mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşana çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 119'a yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 24 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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