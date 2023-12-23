Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, sınırdaki çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Hasan Abdunnebi Tileys adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiğini ifade eden Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Ali Hüseyin Harb adlı mensubunun da öldüğünü duyurdu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 123'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldürüldü.