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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Toplamda ise çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 122'ye yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
23.12.2023 - 13:17,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda, 2 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, sınırdaki çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Hasan Abdunnebi Tileys adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiğini ifade eden Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada da Ali Hüseyin Harb adlı mensubunun da öldüğünü duyurdu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 123'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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