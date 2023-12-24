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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Ali Hüseyin Harb adındaki mensup, 'Kudüs için' hayatını kaybetti. Bu çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 124'e yükseldi. Ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri de hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
24.12.2023 - 05:49,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, yaptığı açıklamada, Ali Hüseyin Harb adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiğini belirtti.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 124'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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