Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, yaptığı açıklamada, Ali Hüseyin Harb adındaki mensubunun "Kudüs için" hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 124'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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