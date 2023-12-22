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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı. Hizbullah, mensupları Hüseyin Ali İzzeddin ve Abdulaziz Ali Musulmani'nin 'Kudüs için' hayatını kaybettiğini savundu. Bu çatışmaların başlangıcından bu yana Hizbullah mensubu ölü sayısı 121'e yükseldi. Ayrıca, çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri de hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı
22.12.2023 - 13:05,
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Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı.

Hizbullah, sınırdaki çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada Hizbullah, mensupları Hüseyin Ali İzzeddin ve Abdulaziz Ali Musulmani'nin "Kudüs için" hayatını kaybettiğini savundu.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 121'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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