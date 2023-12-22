Hizbullah, İsrail ile çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda iki mensubunun daha öldüğünü açıkladı.
Hizbullah, sınırdaki çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada Hizbullah, mensupları Hüseyin Ali İzzeddin ve Abdulaziz Ali Musulmani'nin "Kudüs için" hayatını kaybettiğini savundu.
İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 121'e yükseldi.
Çatışmalarda ayrıca, 26 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldürüldü.
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