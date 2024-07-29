İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı - Son Dakika
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İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

Lübnan'daki Hizbullah'ın, İsrail'e roketli saldırısında 12 İsrailliyi öldürmesi sonrası bölgede tansiyon her geçen dakika yükseliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kanlı saldırı sonrası "Cevabımız güçlü olacak" sözleriyle tehdit ettiği Hizbullah'tan karşı hamle geldi. Örgüt, İsrail sınırına akıllı hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı. Hizbullah yetkilileri, İsrail ile tam kapsamlı bir savaşı istemediklerini ancak "savaş çıkarsa sınırsızca savaşacaklarını" da söyledi.

29.07.2024 17:07
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İsrail ile artan gerginlik sonrası Lübnan'daki Hizbullah'ın akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan bir Hizbullah yetkilisi yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın tutumunun değişmediğini ve İsrail ile tam kapsamlı bir savaşı istemediklerini ancak "savaş çıkarsa sınırsızca savaşacaklarını" söyledi.

Hizbullah İsrail ile Gerginlik Sonrası Akıllı Hassas Güdümlü Füzelerini Konuşlandırmaya Başladı

AKILLI HASSAS GÜDÜMLÜ FÜZELERİ KONUŞLANDIRDI

Yetkili, Hizbullah'ın pazar gününden bu yana ihtiyaç halinde kullanmak üzere bazı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını dile getirdi. Öte yandan; İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik olası saldırı tehdidi nedeniyle Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'ndaki gidiş ve geliş uçak seferleri askıya alındı. Havalimanı internet sitesinden verilen uçuş bilgilerine göre, Beyrut'tan dünyanın çeşitli noktalarına giden ve gelen tüm uçuşlar için 'iptal' ya da 'ertelendi' yazıldı.

Hizbullah İsrail ile Gerginlik Sonrası Akıllı Hassas Güdümlü Füzelerini Konuşlandırmaya Başladı

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Hizbullah İsrail ile Gerginlik Sonrası Akıllı Hassas Güdümlü Füzelerini Konuşlandırmaya Başladı

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Hizbullah İsrail ile Gerginlik Sonrası Akıllı Hassas Güdümlü Füzelerini Konuşlandırmaya Başladı

FÜZENİN DEMİR KUBBE'DEN ATEŞLENDİĞİ İDDİASI

Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti. İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti. Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ahmet Duran CELIK: Olan yine masum halka olacak. 0 1 Yanıtla
  • Ali null: İNŞALLAH ZAFER İSLAMINDIR 0 0 Yanıtla

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