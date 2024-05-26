Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, Bilal Emin Murad ve Hüseyin Nebih Fevvaz'ın İsrail ordusuyla yaşanan çatışmada hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı. İsrail ile sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 315'e yükseldi.

26.05.2024 02:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusuyla yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah, mensupları Bilal Emin Murad ve Hüseyin Nebih Fevvaz'ın Lübnan'ıın güneyinde İsrail ordusuyla girilen çatışmada hayatını kaybetmesine ilişkin taziye mesajı yayımladı.

İsrail ile 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 315'e yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA, cumartesi öğleden sonra verdiği haberde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Aytaroun beldesinde bir evi hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Terör, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:19 İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi İsrailliler, İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve hükümetin istifası talebiyle gösteri düzenledi
20:41 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP’li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu’da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
19:21 Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda dikkat çeken detay: Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile yapılacak
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
22:19 AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
21:53 Otobüsleri ateşe verdiler Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi Otobüsleri ateşe verdiler! Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi
21:50 Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya’da olacak Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
20:37 Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı Şampiyonluk maçı öncesinde duyurdu! Leonardo Bonucci, futbolu bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 03:13:45. #1.13#
SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada 2 mensubunun öldüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement