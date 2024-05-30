Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubun daha öldüğünü açıkladı

Güncel

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 2 mensubunun daha öldüğünü bildirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail güçlerinin düzenlediği hava saldırısında ölen mensupları hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki sınır hattı Hula beldesinden olan Semir Kemal Yasin ve Hüseyin Muhammed Atveh adındaki 2 mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

Hizbullah yaptığı bir başka açıklamada ise İsrail'in sınır üzerindeki hedeflerine yönelik toplamda 5 saldırının gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamada, Zir'it askeri mevzisinin topçu atışlarıyla, Zibdin, Ramsa ve Cel el Alem mevzisinin güdümlü füzesi ile vurulduğu aktarıldı.

İsrail ile Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 322'ye ulaştı.

Ayrıca çatışmalarda, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklanmıştı.