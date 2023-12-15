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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu. İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Mehdi Halil Zahter isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti
15.12.2023 - 00:53,
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Mehdi Halil Zahter" isimli Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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