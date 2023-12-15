Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubunu daha kaybetti

21:58 • •
Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldüğünü duyurdu.
Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda son can kaybına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Mehdi Halil Zahter" isimli Hizbullah mensubunun "Kudüs yolunda" hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda Hizbullah'tan ölenlerin sayısı 105'e yükseldi.
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