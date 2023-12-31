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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 134'e yükseldi. Ayrıca Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir mensubun daha öldüğünü açıkladı
31.12.2023 - 01:49,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusu ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 1 mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ile yaşanan çatışmada yaşamını yitirenler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Ahmed Ali Saad adındaki Hizbullah mensubunun "Kudüs için hayatını kaybettiği" ifade edildi.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensuplarının sayısı 134'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah'tan İsrail'e 3 saldırı

Hizbullah, yayınladığı bir başka açıklamasında ise Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, İsrail işgali altında yer alan Şebaa Çiftlikleri'ndeki Ramsa bölgesindeki askeri noktanın 2 bomba yüklü insansız hava aracı ile hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in yine sınır üzerinde yer alan Ramim ve Beyt el Hillel askeri noktalarına uygun silahlarla saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Kudüs, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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