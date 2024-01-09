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Hizbullah, İsrail'in askeri karargahına kamikaze İHA saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in askeri karargahına kamikaze İHA saldırısı düzenledi

Hizbullah Hareketi, İsrail'in Hamas yetkilisi Salih el Aruri ve Hizbullah üst düzey mensuplarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmesine karşılık, İsrail'in askeri karargahına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu. İsrail'in Safed kenti yakınlarında yer alan askeri karargahına yönelik saldırı, Aruri ve Tavil'in öldürülmesine misilleme olarak gerçekleştirildi.

Hizbullah, İsrail\'in askeri karargahına kamikaze İHA saldırısı düzenledi
09.01.2024 - 12:33,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Hamas yetkilisi Salih el Aruri ve Hizbullah üst düzey mensuplarından Visam Hüseyin Tavil'i öldürmesine karşılık, İsrail'in askeri karargahına kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in Safed kenti yakınlarında yer alan askeri karargahına yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri ve Hizbullah'ın sahadaki üst düzey mensuplarından Tavil'in öldürülmesine misilleme olarak bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, kamikaze İHA'larla İsrail'in "Dado askeri karargahının" hedef alındığı ifade edildi.

İsrail, 4 Ocak'ta Beyrut'ta Aruri'yi, dün de Tavil'i, Lübnan'ın güneyinde öldürmüştü.

Kaynak: AA
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