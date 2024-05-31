Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in askeri noktalarına füze saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'in askeri noktalarına füze saldırısı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan bazı askeri noktalarına İran yapımı füzelerle saldırı düzenledi. Saldırıda, Branit askeri üssü ve Bağdadi askeri mevziisi hedef alındı. Çatışmalarda toplamda 322 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil hayatını kaybetti.

31.05.2024 12:25
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır hattı üzerinde yer alan bazı askeri noktalarına İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Branit askeri üssü ve Bağdadi askeri mevziisinin hedef alındığı belirtildi.

Açılamada, Branit askeri üssündeki 91'inci Tugay Komutanlığı ile Bağdadi askeri mevziisinin Burkan füzesiyle tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 322 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

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