Hizbullah, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki yerleşim bölgesine roket saldırısı düzenledi

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Hizbullah'ın, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan Katzrin yerleşim bölgesine düzenlediği roket saldırısında 1 kişinin yaralandığı, bazı evlerde de hasar oluştuğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından, Golan Tepeleri'ne yaklaşık 50 roket atıldığı ifade edildi.

Atılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemi tarafından imha edildiği, bazılarının ise Katzrin yerleşim bölgesine düştüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, roket saldırısında 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

İsrail basını ise atılan roketler nedeniyle Katzrin'deki bazı evlerde hasar oluştuğunu aktardı.

Saldırıyı, Hizbullah üstlendi

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamayla, Golan Tepeleri'nde İsrail ordusuna ait bir üssü hedef aldığını bildirdi.

Saldırının, dün gece İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava bombardımana misilleme olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının dün gece Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı bildirilmişti.