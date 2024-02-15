Hizbullah, İsrail'in Kiryat Şmona kentine füze saldırısı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Kiryat Şmona kentine füze saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail\'in Kiryat Şmona kentine füze saldırısı düzenledi

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın Nebatiye kenti ile Savana beldesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak Kiryat Şmona kentine onlarca katyuşa füzesi fırlattığını açıkladı. Ayrıca Smake ve Merc askeri mevzileri de hedef alındı.

15.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:21
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyinde yer alan Kiryat Şmona kentine onlarca katyuşa füzesi fırlattığını bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün Lübnan'ın Nebatiye kenti ile Savana beldesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İsrail'deki yerleşim birimine saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şmona kentine onlarca katyuşa füzesi fırlatıldığı, Smake ve Merc askeri mevzilerinin de uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Hizbullah, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Zibdin, Er-Rahib ve Ruveysat el-Alem mevzilerinde yer alan istihbarat teçhizatlarını güdümlü füzelerle hedef aldığını belirtmişti.

İsrail'in dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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