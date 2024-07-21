Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık karargahları bombaladı

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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık bu ülkenin iki askeri karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hanita yasa dışı yerleşim biriminde İsrail güçlerine ait bir karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerlerinin olduğu noktanın doğrudan vurulduğu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Bir diğer açıklamada ise Ayn Zeitim üssündeki Kuzey Kolordu Komutanlığı binasının katyuşa füzeleriyle vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırıların, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Adlun ve Hula kasabalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara ilişkin İsrail'den açıklama gelmezken, Yedioth Ahronot gazetesi, Batı Celil'deki Hanita yerleşim biriminde 3 İHA'nın infilak ettiğini yazdı.

İsrail ordusunun bugün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana gelmiş ve en az üç kişi yaralanmıştı.