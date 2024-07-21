Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık karargahları bombaladı - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık karargahları bombaladı

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olarak İHA'lar ve füzelerle İsrail'in askeri karargahlarını bombaladığını duyurdu. İsrail'in Hanita yerleşim birimindeki karargahına İHA'larla saldırı düzenlenirken, Ayn Zeitim üssündeki Kuzey Kolordu Komutanlığı binası katyuşa füzeleriyle vuruldu. Saldırılar sonucunda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

21.07.2024 21:45
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Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılara karşılık bu ülkenin iki askeri karargahını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hanita yasa dışı yerleşim biriminde İsrail güçlerine ait bir karargaha İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail askerlerinin olduğu noktanın doğrudan vurulduğu saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu aktarıldı.

Bir diğer açıklamada ise Ayn Zeitim üssündeki Kuzey Kolordu Komutanlığı binasının katyuşa füzeleriyle vurulduğu kaydedildi.

Söz konusu saldırıların, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Adlun ve Hula kasabalarına yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Hizbullah'ın düzenlediği saldırılara ilişkin İsrail'den açıklama gelmezken, Yedioth Ahronot gazetesi, Batı Celil'deki Hanita yerleşim biriminde 3 İHA'nın infilak ettiğini yazdı.

İsrail ordusunun bugün, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana gelmiş ve en az üç kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık karargahları bombaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizbullah, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara karşılık karargahları bombaladı - Son Dakika
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