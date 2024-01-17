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Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevzilerine saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırılarda Kefr Şuba Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevzisi ve diğer mevziler hedef alındı. Çatışmalarda ise 29 Lübnanlı sivil, 162 Hizbullah mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Hizbullah, İsrail\'in sınırındaki mevzilere saldırı düzenledi
17.01.2024 - 18:29,
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Kefr Şuba Tepeleri'nde yer alan Ruveysat el Alem mevzisine Burkan füzesi ile saldırı yapıldığı ifade edildi.

Tal Şaar, el Abad ve er-Rahib mevzilerinin uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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