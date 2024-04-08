Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah mensubunun ismi Ahmed Emin Şemseddin olarak belirtildi. Bu çatışmalar sonucunda ölen Hizbullah mensubu sayısı 272'ye yükseldi. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise sınırdaki çatışmalar nedeniyle 100 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

08.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:10
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Hizbullah, İsrail- Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Merkaba beldesi doğumlu Ahmed Emin Şemseddin isimli Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 272'ye yükseldi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 5 Nisan'da yaptığı açıklamada, sınırdaki çatışmalar nedeniyle 100 bin Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi - Son Dakika

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