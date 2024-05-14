Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hüseyin Abbas İsa isimli bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 296'ya yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.