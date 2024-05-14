Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında bir mensubun daha öldüğünü bildirdi

Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü açıkladı. İran destekli Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hüseyin Abbas İsa isimli bir mensubunun hayatını kaybettiğini belirtti. Bu son ölümle birlikte İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 296'ya yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil hayatını kaybetmişti.

14.05.2024 12:13
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Hizbullah, İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda bir mensubunun daha öldürüldüğünü bildirdi.

İran destekli Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Hüseyin Abbas İsa isimli bir Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 296'ya yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 9 İsrailli sivil ölmüştü.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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