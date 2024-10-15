Hizbullah İsrail Mevzilerini Füze İle Vurdu

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Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırı yakınındaki El-Merc ve Hale Verde bölgeleri başta olmak üzere İsrail askerlerinin toplandığı birçok noktayı füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Merc bölgesi ve çevresindeki mevzilerin 3 kez füzelerle vurulduğu belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Rab Selasin beldesi çevresine sızmaya çalışan İsrail piyade birlikleri ile Hizbullah unsurları arasında çıkan çatışmaların hala devam ettiği aktarıldı.

İşgal altında bulunan Şeba Çiftlikleri'ndeki Es-Sedane ve Bereke En-Nakar bölgelerinde toplanan İsrail askerlerinin de füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güney sınırı yakınında bulunan İsrail'in Kiryat Şimona bölgesinin de Hizbullah unsurlarınca hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.