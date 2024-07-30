Hizbullah, İsrail ordusunun sınır hattındaki taburunu roketle hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
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Hizbullah, İsrail ordusunun sınır hattındaki taburunu roketle hedef aldığını duyurdu

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını duyurdu. Hizbullah, İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısına misilleme yapıldığını savundu. Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahının katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu belirtildi. Hizbullah, Beyt Hilal'daki karargaha kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini ve İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı. Ayrıca, İsrail ordusuna ait ve sınır hattında yer alan Cel el Alem askeri üssü topçu atışlarıyla hedef alındı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail güçleri, Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

30.07.2024 16:43
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan taburunu katyuşa roketi ile hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, resmi Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in sivillerin de yaralandığı Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırısına misilleme yapıldığını savundu.

Açıklamada, Sahel Taburu'nun Beyt Hilal kışlasındaki karargahının katyuşa roketi ile tam isabet vurulduğu aktarıldı.

Hizbullah'tan yapılan başka bir açıklamada, Beyt Hilal'daki karargaha bu sefer kamikaze insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait ve sınır hattında yer alan Cel el Alem askeri üssünün topçu atışlarıyla hedef alındığı kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın sınırdaki Hiyam beldesini ağır topçu atışları ve fosfor bombasıyla vurdu.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah, İsrail ordusunun sınır hattındaki taburunu roketle hedef aldığını duyurdu - Son Dakika

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