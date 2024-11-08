Hizbullah, İsrail Üslerine Füze Saldırdı

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'in Hayfa kentindeki Stella Maris Deniz Üssü ve Ramat David Askeri Hava Üssü'nü füzelerle hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Hayfa kentinin kuzeyinde yer alan ve kuzey sahilini gözetleme konusunda stratejik öneme sahip Stella Maris Deniz Üssü'nün ve Hayfa kentinin güneydoğusundaki Ramat David Askeri Hava Üssü'nün hedef alındığı belirtildi.
Hizbullah kullandığı füzelerin türüne ilişkin ise açıklama yapmadı.
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