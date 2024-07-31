Hizbullah Komutanı Enkaz Altında: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hizbullah Komutanı Enkaz Altında: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı üst düzey komutanın yıkılan binanın enkazı altında olduğunu duyurdu. Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün halen enkaz altında olduğu ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İsrail ordusu ise saldırıda Şükür'ün öldürüldüğünü ve onun Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağ kolu olduğunu iddia etti.

31.07.2024 09:13
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında hedef aldığı üst düzey komutanın yıkılan binanın enkazı altında olduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Hizbullah'ın, resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün Beyrut'un Dahiye bölgesinde üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ü hedef alan saldırısı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de sivillerin yaşadığı bir binayı hedef aldığı, saldırıda bazı sivillerin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Binadaki birçok katın yıkıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Şükür'ün de saldırı esnasında söz konusu binada olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Şükür'ün halen enkaz altında olduğu, arama ve kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde ummalı bir şekilde çalışmalar yürüttüğü aktarıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ü öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, saldırının savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, öldürülen komutanın Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın "sağ kolu" olduğunu iddia etti.

Açıklamada ayrıca, Şükür'ün "8 Ekim 2023'ten beri İsrail'e yönelik saldırıları yönettiği ve 27 Temmuz'daki Mecdel Şems saldırısının sorumlusu olduğu" öne sürüldü.

İsrail güçleri, dün Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında 1 kişinin öldüğü ve 68 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah Komutanı Enkaz Altında: Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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