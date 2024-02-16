Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da öldürdüğü sivillerin intikamını "kan" ile alacaklarını söyledi - Son Dakika
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Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da öldürdüğü sivillerin intikamını "kan" ile alacaklarını söyledi

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail\'in Lübnan\'da öldürdüğü sivillerin intikamını "kan" ile alacaklarını söyledi

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil 'kan' ile alacaklarını belirtti. Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği 'Şehitler Günü' programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

16.02.2024 18:18
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Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan'da kadın ve çocukların da aralarında olduğu sivilleri öldüren İsrail'den intikamı askeri mevzileri vurarak değil "kan" ile alacaklarını belirtti.

Nasrallah, Hizbullah'ın başkent Beyrut'ta düzenlendiği "Şehitler Günü" programına video-konferans aracılığı ile katılarak İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve Lübnan'ın güneyindeki çatışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Nebatiye kenti ve Savana beldesinde İsrail saldırısı nedeniyle birden fazla Lübnanlı sivilin öldürülmesini "katliam" olarak nitelendiren Nasrallah, İsrail'in Nebatiye ve Savana'da kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını ifade etti.

İsrail'in Gazze ile dayanışmayı kesmeleri için baskı oluşturmaya çalıştığını ve bu yüzden sivilleri hedef aldığını kaydeden Nasrallah, İsrail ile cephede savaşmaya devam ederek yanıt vereceklerini söyledi.

Kendisini dinleyen Lübnanlıların yanı sıra İsrail'e de seslenen Nasrallah, Lübnan'da öldürülen kadın ve çocukların da aralarında olduğu "sivillerin kanının bedelini mevzileri vurarak değil kan ile alacaklarını" söyledi.

Hizbullah'ın İsrail'e karşı koyabilecek düzeyde askeri kabiliyetleri ve kapasitesinin olduğunu savunan Nasrallah, "Direnişin (Hizbullah) Kiryat Şmona'dan Eliat'a kadar mesafe kat edecek özelliğe sahip füze gücü var." dedi.

İsrail'in 14 Ocak'ta Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Savana'ya düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 10 Lübnanlı hayatını kaybetmiş, 20'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacaklarını söyledi - Son Dakika

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