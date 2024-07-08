Hizbullah mensubu İsrail saldırılarında öldü - Son Dakika
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Hizbullah mensubu İsrail saldırılarında öldü

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu. İsrail'in saldırılarında 700'den fazla keçi telef oldu.

08.07.2024 13:09
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda bir Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hareketten İsrail saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile yaşanan çatışmalarda 1991 doğumlu "Ebu Hasan" adıyla bilinen "Mustafa Hasan Salman" isimli Hizbullah mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 362'ye yükseldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da, İsrail'in silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) Lübnan'ın güneyinde yer alan Sur şehrindeki El-İkleyle bölgesine düzenlediği saldırıda bir kişinin öldüğünü bildirdi.

İsrail'in saldırılarında 700'den fazla keçi telef oldu

Öte yandan NNA, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği 3 ayrı saldırıda 700'ün üzerinde keçinin telef olduğunu aktardı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cezzin ilçesi yakınlarındaki Tura Dağı bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ahırların hedef alındığı saldırıda çok sayıda hayvanın telef olduğu, Suriye uyruklu çobanın evinin hasar gördüğü, çobanın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah mensubu İsrail saldırılarında öldü - Son Dakika

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