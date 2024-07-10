Hizbullah Saldırılarında 17 Asker ve 28 İsrailli Öldü

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Hizbullah'ın 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'dan İsrail'e düzenlediği saldırılarda 17'si asker 28 İsraillinin öldüğü bildirildi.

İsrail ordu radyosunda yayımlanan haberde, Hizbullah saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 11'i sivil 17'si asker olmak üzere 28 İsraillinin öldüğü belirtildi.

Hizbullah'ın dün İsrail işgali altındaki GolanTepeleri'ne düzenlediği roket saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Öte yandan Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı İsrail Ulusal Araştırma Enstitüsü ise İsrail'in kuzeyinde, saldırıların başından itibaren 32 İsraillinin öldüğünü kaydediyor.

Enstitü, saldırıların başından bu yana Lübnan ve Suriye'den İsrail'in kuzeyine 5 bin 600'den fazla roket atıldığını, 62 bin 570 İsraillinin Lübnan sınırındaki evlerine dönemediğini belirtiyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.