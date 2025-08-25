Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, silah teslimini konuşmadan önce " İsrail'in Lübnan topraklarından çıkarılmasını, saldırıların durmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yeniden imarın başlamasını" şart koşarak kendilerini İsrail'den koruyan silahı bırakmayacaklarını vurguladı.

HİZBULLAH LİDERİ: SİLAH BIRAKMAMIZ İÇİN İSRAİL LÜBNAN'DAN ÇIKMALI

Hizbullah lideri Kasım yaptığı televizyon konuşmasında, silahın devletin elinde toplanması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusuna dair açıklamada bulundu. Kasım, silah teslimini konuşmadan önce "İsrail'in Lübnan topraklarından çıkarılmasını, saldırıların durdurulmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yeniden imarın başlamasını" şart koştu.

"BİZİ İSRAİL'DEN KORUYAN SİLAHIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Hizbullah lideri, "Bizi yücelten ve İsrail'den koruyan silahımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." diyerek Hizbullah'ın Lübnan ordusuna destek olduğunu iddia etti. Ordunun ülkeyi savunmada birincil sorumlu olduğunu söyleyen Kasım, Lübnan ordusunun silahlandırılması ve İsrail'in Lübnan'dan çıkarılmasında orduya sorumluluk yüklenmesi gerektiğini ifade eti. Kasım, Hizbullah'ın İsrail saldırılarını önlemediğini aksine karşı bir tepki olduğunu dile getirdi.

"ABD'NİN LÜBNAN'LA OYNADIĞI OYUN TEHLİKELİ"

"İsrail Lübnan'da kalamayacak ve Lübnan üzerinden genişleme projesini gerçekleştiremeyecek." diyen Kasım, hükümetin silahların devlet tekeline alınması kararının anayasal olmadığını öne sürdü. ABD'nin Lübnan'ı koruyan silahın engellenmesini istediğini savunan Kasım, "ABD yönetiminin Lübnan'la oynadığı oyunun güvenilir olmadığını ve ülke için tehlike oluşturduğunu" dile getirdi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararına ilişkin yazılı açıklama yapılmıştı.

Tel Aviv'in Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik çabalarda Beyrut'a destek vermeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde "İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığının aşamalı olarak azaltılması dahil bazı adımlar atacağı" savunulmuştu.