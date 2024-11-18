Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Öldürüldü - Son Dakika
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Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Öldürüldü

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İsrail, hava saldırısıyla Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif'i öldürdüğünü açıkladı.

18.11.2024 01:33
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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee X hesabından yaptığı açıklama ile Hizbullah'ın sözcüsü Muhammed Afif'in öldürüldüğünü duyurdu.

IDF, Hizbullah sözcüsü olarak görev yapan Muhammed Afif'in öldürüldüğünü duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetlerine ait savaş uçakları, askeri istihbarat yönlendirmesi altında Beyrut bölgesine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda Hizbullah sözcüsü Muhammed Afif'in hedef alındığı ve Afif'in öldürüldüğü duyuruldu.

İsrail Lübnan'ı karadan da vuruyor

İsrail Savunma Kuvvetleri 282'nci Topçu Tugayı'na bağlı zırhlılar Lübnan'ın Güneyini hedef alıyor. Lübnan sınırını geçen İsrail zırhlıları, kara operasyonunun kapsamını genişletmek ve bölgeye topçu desteği sağlamakamacıyla  bölgeye konuşlandırılmış durumda. Topçu atışları ile İsrail'in Lübnan'a kara operasyonunu başlangıcından bu yana, Lübnan'da birçok nokta hedef alındı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif Öldürüldü
Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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