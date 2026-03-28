Hizbullah'tan 33 İsrail Hedefine Saldırı

28.03.2026 23:54
Hizbullah, İsrail askerleri ve üslerine 33 saldırı düzenlediğini duyurdu. Hedefler Beyyada'da yoğunlaştı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere 33 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde yoğunlaştığı belirtildi.

Beyyada'da İsrail ordusuna ait askeri nakliye aracı, radar sistemi ve çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Merkava tanklarının hedef alınmasına ilişkin videolar da paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Taybe, Vizzani, Şema, Dibil ve Ras Nakura'da da İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve İHA'larla saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa kentinin güneydoğusundaki Nasharim Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Meron Üssü'nün de İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusuna ait hedeflere 33 saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

22:59
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi
22:24
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
Tel Aviv'de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
22:02
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı! İran'ın birçok kentinde patlama
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:56
Kuveyt Havalimanı’ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
Kuveyt Havalimanı'ndaki yangın 58 saatte zor söndürüldü
