Hizbullah'tan 33 İsrail Hedefine Saldırı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerleri ve araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri üslere 33 saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail hedeflerine yönelik saldırıların Lübnan'ın güneyindeki Beyyada beldesinde yoğunlaştığı belirtildi.

Beyyada'da İsrail ordusuna ait askeri nakliye aracı, radar sistemi ve çok sayıda Merkava tankının hedef alındığı aktarıldı.

Ayrıca, Merkava tanklarının hedef alınmasına ilişkin videolar da paylaşıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Kantara, Taybe, Vizzani, Şema, Dibil ve Ras Nakura'da da İsrail ordusuna ait hedeflere roketler ve İHA'larla saldırıların düzenlendiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyinde Hayfa kentinin güneydoğusundaki Nasharim Üssü ile ülkenin kuzeyindeki Meron Üssü'nün de İHA'larla hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.