Hizbullah'tan ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıt Bekleniyor - Son Dakika
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Hizbullah'tan ABD'nin Ateşkes Taslağına Yanıt Bekleniyor

Hizbullah\'tan ABD\'nin Ateşkes Taslağına Yanıt Bekleniyor

Hizbullah'ın, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına birkaç gün içinde yanıt vermesi bekleniyor.

15.11.2024 20:17
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ABD'nin İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla hazırladığı anlaşma taslağına Hizbullah'ın "birkaç gün içinde" yanıt vereceği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın adını açıklamayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in, ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına Lübnan tarafından gelecek yanıtı beklediği iddia edildi.

İsrailli yetkili, Hizbullah'ın ABD'nin hazırladığı ateşkes anlaşması taslağına "birkaç gün içinde" yanıt vereceğini dile getirdi.

Lübnan basını, bugün erken saatlerde ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'ın, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye "İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı teslim ettiğini" ileri sürmüştü.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, "ABD arabuluculuğuyla Lübnan'la nihai bir anlaşmanın son aşamalarında olduklarını ve bunun Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağını" aktarmıştı.

KAN'a göre, ABD'nin Lübnan'da ateşkes için önerdiği taslak anlaşma

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, anlaşma taslağında, İsrail'in 7 gün içinde Lübnan'ın güneyindeki güçlerini çekmesi ve yerine Lübnan ordusunun geçmesi yer alıyor.

Taslağa göre, İsrail ordusunun güneyden çekilme süreci ABD ve bir başka ülke tarafından denetlenecek.

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonraki 60 gün içinde ise Lübnan, ülkenin güneyindeki grupları silahsızlandıracak.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak Lübnan'daki söz konusu grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, Lübnan'a herhangi bir silah satışı veya Lübnan içinde silah üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

İsrail ve Lübnan, BMGK'nın 1701 sayılı kararının önemini kabul edecek ancak söz konusu taahhütler, iki ülkenin gerektiğinde kendini savunma hakkını engellemeyecek.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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