Hizbullah'tan İsrail'e 1100 Saldırı - Son Dakika
Hizbullah'tan İsrail'e 1100 Saldırı

30.03.2026 01:39
Hizbullah, 2 Mart'tan beri İsrail'e 1100 saldırı düzenlediğini açıkladı; çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırılarını başlattığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e 1100 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde ve İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna yönelik saldırıların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki beldelerde birçok kez İsrail askerleri ve araçlarının hedef alındığına dikkati çekildi.

İsrail'in kuzeyi ile işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri noktalarına da insansız hava aracı ve roketlerle saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, dün İsrail hedeflerine 70 saldırı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'a saldırıların yeniden başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail'e karşı 1100 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e 1100 Saldırı - Son Dakika

