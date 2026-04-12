Hizbullah'tan İsrail'e 33 Saldırı
Hizbullah'tan İsrail'e 33 Saldırı

12.04.2026 23:51
Hizbullah, İsrail ordusuna karşı 33 saldırı düzenlendiğini ve çatışmaların sürdüğünü açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusuna karşı gün içinde insansız hava araçları ve roketlerle 33 saldırı düzenlendiğini bildirdi.?

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna karşı saldırıların sürdürüldüğü, bazı bölgelerde çatışmalara girildiği ifade edildi.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Taybe, Raşaf, Kuzuh, Ayn İbil, Dibil, Beyt Lif, Beyyada, Meys el-Cebel ve Şema beldelerinde İsrail askerlerinin ve araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Şamran Tepesi ve Bint Cubeyl'in doğu kesiminde çatışmaların yaşandığı, Lübnan'ın güneyindeki Balat bölgesinde de İsrail birliklerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti ile Yiron, Kiryat Şimona, Beit Hillel, Rosh Pina, Karmiel, Dafna, Goren, Metula, Avivim, Dishon, Şilomi, Yuval ve Gaaton yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca, İsrail ordusuna Meron Üssü ile işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Katzrin ve el-Alika yerleşimlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna karşı gün içinde 33 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 55 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

