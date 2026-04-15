Hizbullah'tan İsrail'e 35 Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan İsrail'e 35 Saldırı

15.04.2026 23:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail ordusuna yönelik gün içinde 35 roket ve İHA saldırısı düzenledi.

Hizbullah, İsrail ordusu araçları ve hedeflerine gün içinde roketler ve insansız hava araçları (İHA) ile 35 saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdüğü müddetçe, karşı saldırılara devam edileceği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Beyyada, Nakura, Kefr Kila ve Meys el-Cebel beldelerinde İsrail birlikleri ile araçlarının hedef alındığı aktarıldı.

Bint Cubeyl ilçesinde ve çevresinde saldırıların sürdürüldüğü, ilçede bir İsrail birliğine pusu kurulduğu ve yakın mesafeden çatışmalara girildiği kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki Nehariye kenti, Kiryat Şimona, Kfar Blum, Malikiye, Rosh Pina, Misgav Am, Doviv, Şilomi, Metzufa, Yaara, Avdun, Kfar Vradim, Shavei Zion, Metula ve Kfar Giladi yerleşimlerine saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

Ayrıca, Meron Üssü ile Metat Kışlası'nın da hedef alındığı bildirildi.

İsrail ordusu noktalarına gün içinde 35 saldırı düzenlendiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 2 bin 167 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e 35 Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:10:23. #7.13#
SON DAKİKA: Hizbullah'tan İsrail'e 35 Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.