Hizbullah'tan İsrail'e Füze Saldırısı

Güncel

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Ramat David askeri hava üssünün füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan yapılan farklı yazılı açıklamalarda, Akka kenti yakınlarında bulunan gaspçı İsraillilerinin yaşadığı bölgelerin Fadi 1 füzeleriyle bombalandığı kaydedildi.

İsrail'in Hayfa kentinin güneydoğusundaki Ramat David askeri hava üssünün Fadi 3 füzeleriyle hedef alındığı belirtilerek, İsrail'in kuzeyindeki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı Roş Pina, Saar ve Capri bölgelerinin bir dizi Fadi 1 füzesiyle vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan fırlatılan bir karadan karaya füzenin İsrail'in kuzeyi üzerinde İsrail hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Kısa bir süre sonra, Safed bölgesine 10 roketlik bir saldırı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada hava savunma sistemlerinin, roketlerden bazılarının engellendiği vurgulandı.