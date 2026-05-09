Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme

Hizbullah, ateşkes ihlallerine misilleme olarak, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki beldelerde İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram kanalından yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'da düzenlediği saldırılara bugün en az 10 kez karşılık verildiği belirtildi.

Deyr Suryan beldesinde İsrail askerlerinin, bir iş makinesinin ve bir askeri aracın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Reşaf beldesinde de İsrail askerlerinin bulunduğu mevzilere 3 kez roket saldırısı düzenlendiği kaydedildi.

Miskaf bölgesi yakınlarında toplanan İsrail askerlerinin kamikaze İHA ile hedef alındığı ifade edilen açıklamada, Abbad mevkii çevresinde de İsrail ordusuna ait D9 tipi buldozerin İHA ile vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Abbasiye semalarında uçan İsrail ordusuna ait bir İHA'ya ise karadan havaya füze ile müdahale edildiği ifade edildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.