Hizbullah'tan İsrail'e Misilleme Roketleri

14.03.2026 16:05
Hizbullah, Lübnan'da İsrail askeri hedeflerine roket saldırıları gerçekleştirdi.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde sınır hattındaki Bılat mevzisi ile Cel el-Allam mevkii yakınlarında İsrail askerlerini ve tanklarını roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in Lübnan topraklarına yönelik saldırılarına karşı misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, sınır hattındaki Bılat mevzisinde bulunan İsrail askerlerinin yerel saatle 07.00'de roket atışıyla hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah ayrıca yerel saatle 08.00'de Cel el-Allam mevkii yakınlarında bulunan iki Merkava tankının roketlerle hedef alındığını ve doğrudan isabet sağlandığını duyurdu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 13 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 86 artarak 773'e, yaralı sayısının ise 1993'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında
Hayatını kaybeden Ortaylı’nın son ayları hep hastanede geçti Hayatını kaybeden Ortaylı'nın son ayları hep hastanede geçti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
Türkiye’ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?
Bu kez Beşiktaş değil Süper Lig devinden Altay Bayındır’a telefon Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon
SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor SPK kovalıyor kripto borsaları kaçıyor

15:58
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu İran: Meşru hedefsiniz
Avrupa ülkesi de savaşa dahil oldu! İran: Meşru hedefsiniz
15:56
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
Binlerce İsraillinin telefonuna aynı mesaj gitti: Ölmek isteyeceksiniz ama ölemeyeceksiniz
15:11
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
14:41
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim
14:26
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
Şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor
13:11
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem
