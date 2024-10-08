Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı

Hizbullah, İsrail'in kuzeyine 130 roket fırlattı, çoğu hava savunma tarafından durduruldu.

08.10.2024 16:18
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(ANKARA) - Hizbullah, İsrail'in kuzey bölgelerine yaklaşık 130 roket fırlattı. İsrail ordusu, Hayfa ve Celile bölgelerine gönderilen roketlerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyine yaklaşık 130 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusunun resmi X hesabından yapılan açıklamalarda saldırıların bir kısmının hava savunma sistemlerince durdurulduğu belirtildi. Kiryat Yam, Kiryat Motzkin, Hayfa ve Galile'yi hedef alan saldırıların ardından bölgede siren sesleri duyuldu.

İsrail ordusu, roketlerin Kiryat Yam ve Kiryat Motzkin'in Haifa banliyölerinde hasara yol açtığını ancak siviller için yönergelerde herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu. İsrailli sağlık yetkilileri ise saldırılar neticesinde 70 yaşlarında bir kadının şarapnel parçaları nedeniyle hafif bir şekilde yaralandığını bildirdi.

Hizbullah tarafından saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada ise "İsrail'e yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarının başarıyla yürütüldüğü" ifade edildi. Bölge kaynakları, Hizbullah'ın bugün İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını aktarıyor.

Saldırılar, Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım'ın Lübnan televizyonunda yayınlanan videolu açıklamasını takiben geldi. Kasım, ateşkes sağlanana kadar Hizbullah'ın saldırılarına devam edeceğini söylemişti.

Öte yandan İran devlet medyasının aktardığı bilgilere göre, "Irak İslami Direnişi" olarak isimlendirilen Iraklı Şii milis grubu, İsrail'i füze ve İHA saldırıları ile hedef aldı.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

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