Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı

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- Hizbullah'tan İsrail'e 180 roketle saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

HAYFA - Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in farklı noktalarını 180 roketle hedef aldı, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Hizbullah, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyini yoğun roket saldırısıyla hedef aldı. Hizbullah, Safed, Safed'ın doğusundaki Rosh Pina'da bulunan Philon üssü, Hayfa'nın kuzeyindeki Krayot, Shlomi, El Basa, Nesher'deki askeri üs ve Kiryat Shmona ile El-Marj bölgesinde ve Zarit yerleşim yerinde bir grup İsrail askerine roketli saldırı gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın sabah saatlerinden 14.30'a kadar ülkeye 180 roket ateşlediğini, roketlerden bir kısmının engellendiğini duyurdu. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), Akka yakınlarındaki roket saldırısında ağır yaralanan 50'li yaşlardaki 1 adamın öldüğünü belirtti. Ayrıca 9 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, saldırıların İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köylerine yönelik saldırılarına misilleme olduğu belirtildi.