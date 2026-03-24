Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırısı

24.03.2026 20:30
Hizbullah'ın saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İsrail karşılık veriyor.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 roket ve insansız hava aracıyla düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hizbullah'ın kuzeyi hedef alan saldırılarında 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, şarapnelden yaralanan 2 kişiye müdahale edildiği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hizbullah'ın yaklaşık 30 roket ve insansız hava aracıyla İsrail'in kuzeyini hedef aldığını kaydetti.

Haberde, Hizbullah saldırısı nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde geniş bir alanda sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da İsrail saldırılarında 1072 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid, Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

