Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika
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Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere füze ve İHA'larla saldırdıklarını duyurdu.

07.10.2024 03:16
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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkilere ve İsrail askerlerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan bir askeri üssün çok sayıda İHA ile vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Ma'alot-Tarshiha'da çok sayıda füzeyle İsrail askerlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Safed kentinin Bar'am bölgesinde de İsrail askerlerinin füzelerle hedef alındığı kaydedilen açıklamada, ayrıca, Hayfa kentindeki Carmel Askeri Üssü'nün "Fadi 1" füzeleriyle hedef alındığı ve Tiberya kentindeki Nimra Askeri Üssü'nün vurulduğu duyuruldu.

Öte yandan, İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah mevkilerine saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'ta Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı savunuldu.

Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye bölgesinde şiddetli patlama sesi duyulmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Hayfa ve Tiberya'da Lübnan'ın güneyinden atılan füzeler sonucu 7 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar - Son Dakika

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