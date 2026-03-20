Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hizbullah'tan İsrail'e Saldırılar

20.03.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizbullah, İsrail hedeflerine yönelik roketli saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah, İsrail ordusuna ve İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'e ait hedeflere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

İsrail'in kuzeyindeki Şilomi, Yiftah, Şomera, Kiryat Şimona, Netua, Ramot Naftali ve Hanit yerleşim yerlerinin roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Ya'ra, Branit, Metat ve Zarit kışlalarına roketlerle saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Hiyam beldesinde konuşlanan İsrail askerlerinin de roketlerle hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in Safed kentinin kuzeyinde yer alan Ein Zeitim Üssü'nün insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1001 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 584 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Nevşehir’de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı Nevşehir'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 7 yaralı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne altın sette veda etti Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
Beşiktaş, İlber Ortaylı’yı unutmadı Beşiktaş, İlber Ortaylı'yı unutmadı
Trump’tan Netanyahu’ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Enerji sahalarına dokunma
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
İddia değil ABD’nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran’dan önce o ülke İddia değil ABD'nin resmi belgesi: Birinci tehdit İran'dan önce o ülke

16:38
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
Kendi memleketinde silahlı korumalarla geziyor
16:18
İncirlik’te siren sesleri MSB’den “Olumsuz bir durum yok“ açıklaması
İncirlik'te siren sesleri! MSB'den "Olumsuz bir durum yok" açıklaması
16:00
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna’nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı
15:47
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu
İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu
15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki
13:08
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 17:05:13. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.