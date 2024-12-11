Hizbullah'tan İsrail'e Sert Tepki

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Hizbullah, İsrail'in Suriye'nin askeri gücünü hedef alması ve daha fazla toprağını işgal etmesinin "tehlikeli bir adım" olduğunu belirtti.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve topraklarını işgal etmesi kınandı.

Açıklamada, Suriye'ye düzenlenen saldırıların sonlandırılması ve Suriye halkının korunmasına ilişkin sorumluluğun İslam ve Arap dünyası, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde olduğu vurgulandı.

İsrail saldırganlığına işlevsel şekilde karşı durulmadığı, Filistin halkının zaferi ve yasal haklarına ulaşması için bir şey yapılmadığı için İsrail'in bölge ülkelerine saldırganlığa giriştiği aktarılan açıklamada, Suriye'ye ve halkına yönelik bu acımasız saldırılara seyirci kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Hizbullah, açıklamasında İsrail'in hedeflerini gerçekleştirmesine engel olmak için her türlü adımın atılması çağrısı yaptı.