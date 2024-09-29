Hizbullah'tan Safed'e Füze Saldırısı

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Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini bir dizi füze saldırısı ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının bir dizi füze saldırısı ile İsrail'in kuzeyindeki Safed kentini hedef aldığı kaydedildi.

Saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail tarafından ise saldırıya ilişkin bir isabet bilgisi paylaşılmadı.