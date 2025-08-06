Hizbullah'tan Silah Toplama Kararına Sert Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'tan Silah Toplama Kararına Sert Tepki

06.08.2025 17:49
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Hizbullah, Lübnan hükümetinin silahların toplanması kararını 'büyük bir hata' olarak değerlendirdi.

Hizbullah, Başbakan Nevvaf Selam hükümetinin silahların toplanması kararının " Lübnanİsrail'e karşı direniş silahından mahrum bırakacağını" iddia ederek bu kararla "büyük bir hata yapıldığını" savundu.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Selam hükümetinin aldığı silahların toplanması kararının, Lübnan'ın gücünü ve İsrail saldırıları karşısındaki konumunu zayıflatacağı ifade edildi.

Alınan kararın, Lübnan hükümetinin "ülkenin tüm topraklarını İsrail işgalinden kurtarmak, devletin egemenliğini yalnızca kendi imkanlarıyla tüm topraklarında tesis etmek ve Lübnan ordusunu uluslararası alanda tanınan sınır bölgelerine konuşlandırmak" için gerekli tüm önlemleri alma taahhüdünde bulunmasını öngören Taif Anlaşması'na aykırı olduğu belirtildi.

Büyük hata

Selam hükümetinin bu kararla "büyük bir hata yaptığı" savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Lübnan'ın gücünü ve direnişin (Hizbullah) silahını korumak, Lübnan'ın gücünün bir parçasıdır ve atılması gerekli adımlar arasındadır. Aynı şekilde, Lübnan ordusunu silahlandırıp güçlendirerek düşman İsrail'i ülkenin topraklarından çıkarmak, bu toprakları özgürleştirmek ve korumak da bu adımlar arasındadır."

Söz konusu kararın ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın dayatmalarının bir sonucu olduğu, tamamen İsrail'in çıkarına hizmet ettiği ve Lübnan'ı İsrail karşısında caydırıcılıktan yoksun hale getirdiği kaydedildi.

Hükümetin aldığı bu kararın (İsrail'e karşı) "teslimiyet stratejisi" olduğu, Lübnan'ın egemenliğine yönelik unsurları açıkça ortadan kaldırdığı ileri sürüldü.

"Kararı yok hükmünde kabul edeceğiz"

Hizbullah ve Emel Hareketi'ne bağlı bakanların söz konusu oturumu terk etmesinin, bu karara yönelik bir ret ifadesi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu karar, Lübnan'ın egemenliğini ortadan kaldırıyor, İsrail'in güvenliği, coğrafyası, siyaseti ve gelecekteki varlığıyla dilediği gibi oynamasının önünü açıyor. Dolayısıyla bu kararı yok hükmünde kabul edeceğiz.

Aynı zamanda diyaloğa da açığız; İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sona ermesi, toprakların kurtarılması, esirlerin serbest bırakılması, devletin inşası ve İsrail'in vahşi saldırılarıyla yıkılan bölgelerin yeniden imarı için çalışmaya hazırız. Ulusal güvenlik stratejisini tartışmaya da hazırız ancak bu tartışma saldırılar devam ederken yapılamaz."

Ayrıca ateşkes anlaşmasının İsrail tarafından uygulanması gerektiği, hükümetin de Lübnan'ın tüm topraklarını İsrail işgalinden kurtarmak için gerekli tüm adımları atmayı öncelik haline getirmesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde olması gündemiyle dün toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında "orduya silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi verilmişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek, Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını ifade etmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek, "İsrail'in saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizbullah'tan Silah Toplama Kararına Sert Tepki - Son Dakika

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