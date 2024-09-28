Hizbullah'tan Suriye'ye Göç Rehberi - Son Dakika
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Hizbullah'tan Suriye'ye Göç Rehberi

Hizbullah, Suriye'ye gitmek isteyen aileler için rehber oluşturdu ve iletişim bilgilerini paylaştı.

28.09.2024 18:48
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???????ANKARA/TEL Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarının ardından, Suriye'ye gitmek isteyen mensuplarının aileleri için rehber paylaştı.

Suriye'ye gitmek isteyenler için bu süreci yönetmekle görevlendirilen yetkililerin iletişim bilgilerinin yer aldığı rehber, Hizbullah tarafından Whatsapp gruplarında paylaşıldı.

Rehberde, Lübnan'da Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelerin sektörlere ayrıldığı bir harita yer alırken, Suriye'ye gitmek isteyenlerden telefon numaraları verilen sektör sorumlularıyla irtibata geçmeleri isteniyor.

Hizbullah mensuplarının ailelerine ayrıca, Lübnan'dan Suriye gittiklerinde de burada temasa geçebilecekleri irtibatlar da verildi.

Aralarında Hizbullah mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişi, 23 Eylül'den bu yana, Beşşar Esed rejimi güçlerinin iç savaştaki saldırıları sonucu halkın boşaltmak zorunda kaldığı şehirlere yerleşmeye başlamıştı.

5 sınır kapısı ve geçit noktasından geçen en az 5 bin aile, Suriye'nin Humus, Şam, Halep, Hama ve Tartus şehirlerine yerleşmişti.

İlk etapta barınma merkezlerine yerleştirilen aileler daha sonra rejim güçlerinin yıllar önceki saldırılarında boşaltılmış köylere gönderiliyor.

Aileler, Şam'da Seyyide Zeynep, Hüseyniyye, Huceyra, Eski Zehra, Kazaz, Zeynelabidin ve Cura mahallelerine, Humus ilinde ise Kusayr, Telkelah, İran Vadisi, Es Sebil ve Abbasiye bölgelerine yerleştiriliyor.

Hama ilinde ise Tavafra, Başura, Ebu Fida, Sindyane, Um Emed, Um Buyur ve Ebu Hakfe gibi bölgelerde barınıyorlar.

Özellikle Humus ili ve Şam'ın güney kesimi, Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejimi safında çatışan Hizbullah'ın saldırılar düzenleyerek boşalttığı yerler olarak biliniyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1030 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hizbullah'tan Suriye'ye Göç Rehberi - Son Dakika

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