Hizbullah\'tan Tel Aviv\'e Roket Saldırısı

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Lübnan'dan Hizbullah'ın, Tel Aviv çevresinde İsrail ordusunun siber istihbarat birimi ve Mossad'ın üssünü hedef almak için fırlattığı roketlerden biri otoyola düştü.

İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde saldırı alarmları geniş bir bölgede çaldı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan roketlerin bazılarının hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

Lübnan'dan atılan bir roket Tel Aviv yakınlarındaki otoyola düştü. İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, bir otobüs şoförünün şarapnelle orta derece, diğer bir şoförün de hafif yaralandığını açıkladı.

Hizbullah'tan envanterinden yeni bir roket açıkladı

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki İsrail ordusunun siber istihbarat birimi, "8200 Birimi" ve Mossad'ın kullandığı "Glilot" adlı üssü hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşılık, Lübnan toprağını ve halkını korumak için bu üssün "Fadi-4" isimli envanterinde yeni açıkladığı roketle hedef aldığını ilan etti.