Hizbullah ve Cemaati İslami liderleri Filistin ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı

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Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile Lübnan'daki Cemaati İslami'nin Genel Sekreteri Muhammed Takuş, Filistin ve Lübnan'daki son gelişmeleri ele aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Nasrallah ile Takuş bir araya geldi.

Filistin ile Lübnan'daki son siyasi ve güvenlik gelişmelerinin ele alındığı görüşmede, " Gazze'deki direniş ve onurlu Filistin halkına destek mücadelesinde direniş güçleri arasındaki iş birliğinin önemine" vurgu yapıldı.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah ile çatışıyor.

Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 531 Hizbullah mensubu öldü.